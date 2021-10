Mario Baudry develó la reacción de Verónica Ojeda al ver la serie de Maradona: "Le genera tristeza"

El jueves por la noche se concretó el lanzamiento mundial de Maradona, Sueño Bendito, la docuficción sobre la vida de Diego, y Mario Baudry reveló cómo lo vivió Verónica Ojeda, su pareja: "Le genera tristeza porque ella tiene esa visión, pero del lado de Diego".

En una entrevista con Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine), el abogado de Dieguito Fernando Maradona en la causa que investiga las instancias de la muerte del Diez, comentó: "Cuando llegué (a casa) estaba Verónica que vio todo el show del principio, y la acompañé a mirarlo".

Intrigada, Carmen Barbieri indagó: "¿Y qué decía Verónica? ¿Lloró?". Aunque en ese primer momento, el letrado evitó describir el real estado de su mujer: "Eh... Son momentos duros".

Ahí, Pampito le preguntó a Baudry si "Dieguito Fernando vio la serie", y él explicó: "Él tiene algo mágico que es su dedito, y está en YouTube todo el día. Entonces, ahora ve cosas, no importa si se lo permitís o no. No es que le prohibimos ver, sino que queremos que sea natural".

Por eso, Carmen fue al punto y le pidió a su invitado que se explaye sobre el impacto que le causó a Ojeda ver Sueño Bendito, y Mario Baudry afirmó: "Le genera tristeza porque ella tiene esa visión, pero del lado de Diego".

Al final, Mario Baudry criticó algunos aspectos del guión y concluyó filoso: "Está autorizado por Diego, ¿pero en qué situación?".