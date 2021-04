Marina Calabró reaccionó ante las críticas al rating de TV Nostra: "Nos toca una tele difícil"

Lejos de mostrarse ofendido, Jorge Rial respondió con ironía a las críticas que durante estos últimos días recibió por el bajo rating de su nuevo programa, TV Nostra (América). Sin embargo, no fue el único integrante del ciclo que se refirió a este tema.

Por su parte, Marina Calabró también le hizo frente a las burlas. La panelista se sinceró sobre la dificultad de competir contra los programas de otros canales que se emiten en su mismo horario. "Nos toca una TV difícil con Masterchef Celebrity 2 y Doctor Milagro. Y me parece que está bueno, una TV competitiva y de un público exigente", expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y cerró remarcando que en todos los programas que formó parte tuvo que remarla para lograr que se posicione en la TV. "No conozco otra TV que no sea la de remar. Siempre hay una competencia y me parece que cada uno, en su liga y su medida, tomando en cuenta la competencia directa, todos remamos", sentenció, firme.