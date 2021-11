Marina Calabró, picante contra Julián Weich: "Nosotros no tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros"

Muy sincero, la semana pasada Julián Weich había blanqueado sus reservas con los periodistas de espectáculos, y Marina Calabró lo cruzó sin filtros: "Es un tipo que, si bien ha hecho gala de su humor y su simpatía, me parece que eso es más una impostura que una realidad. El hace un gran 'como si'. Como si fuera simpático".

El dardo de la columnista de Lanata sin filtros se dio a cuento del resumen que Pampito le contó a Calabró sobre lo que Weich había dicho en Mañanísima (lunes a viernes 10.30 por Ciudad Magazine): "Julián dice que él le ha puesto el freno cuando se lo tenía que poner, y que eso a los periodistas de espectáculos no les gusta".

Irónica, Marina reaccionó en plena entrevista con Soy tan biutiful (sábados a las 22 por FM 101.5, con Pampito y La Barby): "Nos adora tanto como nosotros lo adoramos a él".

"Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros, los periodistas de espectáculos". G-plus

Luego, recordó: "En lo particular, lo entrevisté muy poco. Supongo que en los tiempos de Yo amo a la TV. Después, lo viviste cuando hicimos Confrontados en Canal 9 y él debutaba con Vivo para vos con Carolina Papaleo (en el mismo canal), ella estuvo y él no quiso venir al programa. No quiso hacer Zoom una nota..."

"Entiendo que es un personaje que les ha costado a los Intrusos, o les sigue costando. Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros", continuó.

LA POLÉMICA POR LA NOMINACIÓN DE JULIÁN WEICH POR LABOR HUMORÍSTICA

Uno de los enojos de Julián Weich con los periodistas de espectáculos fue por su nominación como labor humorística en Noticia y media, el magazine de actualidad que condujo en La Nación +, en los premios Martín Fierro de Cable que entregó Aptra.

En su momento, Weich se lamentó en una nota con Por si las moscas: "Me da pena estar en un lugar que no corresponde, ponele que gane, está mal porque los otros cuatro ternados que son humoristas tendrían razón en enojarse".

Por eso, Marina Calabró disparó contra Julián Weich a puro sarcasmo: "Si alguien ternara mi laburo como labor humorística yo tendría orgullo enorme, porque es lo más difícil de hacer. Si alguien se rió, le resultó agradable o vio un noticiero de actualidad distendido, con una sonrisa y lo califica como labor humorística, yo lo agradecería. ¡Y él estaba indignado!".