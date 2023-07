Marina Calabró, crítica con América, bancó a Ángel de Brito contra Jey Mammon: "Me da vergüenza"

Marina Calabró criticó muy fuerte América, canal en el que Ángel de Brito conduce LAM, y lo bancó en su fuerte crítica contra Jey Mammon, denunciado por abuso sexual infantil por Lucas Benvenuto.

"Se están jugando muchas cosas y hay que tener mucho coraje para sostener la posición de Laura Ubfal, Pampito y ni hablar de la de Ángel de Brito...", expresó, contundente, en Lanata sin filtro.

"Reitero, me da vergüenza como lo dejaron solo al conductor más importante del canal y el que, en definitiva, les salva las papas todos los días. Yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que les renuncie mañana", sentenció Marina, en defensa de Ángel, declaraciones que fueron compartidas por la cuenta oficial del programa del conductor.

JEY MAMMON, SINCERO SOBRE POR QUÉ INICIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA LUCAS BENVENUTO

Jey Mammon respondió sincero, en diálogo son Socios del Espectaculo, por qué decidió iniciarle acciones legales a Lucas Benvenuto.

“Inicialmente, dije que no quería iniciarle un juicio, entonces lo llamé a mediación una vez, dos veces, tres, y la última vez no estaba la chapa de la casa”, explicó el actor.