Marina Calabró, ansiosa por su debut como angelita en LAM, reveló por qué no se suma como titular: "No puedo por superposición de horarios con la radio"

Actualmente, Yanina Latorre se encuentra en Miami, Estados Unidos, de vacaciones con su familia. Por eso, Ángel de Brito decidió reemplazarla temporalmente y que otra famosa ocupara la silla que dejó vacía en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) hasta que pueda regresar.

Luego de anunciar que Marina Calabró debutaría en el ciclo como reemplazo temporal de Latorre, la periodista habló de sus sensaciones previas al esperadísimo debut. ¿Le tiene temor a las "agelitas"? Para nada, ¡pero va preparadísima!

"Cuando Ángel, que es un gran amigo, me invitó a sumarme a LAM me encantó pero le dije que no puedo estar siempre porque en ese horario estoy en la radio con Jorge Lanata. La superposición de horarios me impide quedar fija ya que a Radio Mitre voy de 10.00 a 14.00 y es imposible hacer las dos cosas. Por eso, acomodé la agenda y acepté la invitación para estar lunes, martes y miércoles", reveló la periodista invitada por Luis Ventura y Nicolás Peralta a las clases de periodismo que se dictan los sábados en Aptra.

"Volver a la televisión es un despegarse de lo anterior y un dar vuelta la página. Tengo muchas ganas de volver a trabajar en TV pero no será con Angel. Ahora en LAM voy a poder despuntar el vicio y si bien me ofrecieron quedarme fija no puedo por superposición de horarios con la radio. Ahora voy a visitar amigos, pasarla bien y divertirme tres días. No espero una puñada trapera pero voy preparada para todo", sumó, contundente.

"Ahora en LAM voy a poder despuntar el vicio y si bien me ofrecieron quedarme fija no puedo por superposición de horarios con la radio" G-plus

Antes de cerrar, la panelista que hace poco se quedó sin trabajo tras la abrupta renuncia de Jorge Rial a TV Nostra (América), le tiró flores a las "angelitas" y remarcó que Yanina "es irremplazable".

"No voy a reemplazar a Yanina. Se da la circunstancia de que ella está en Miami y se le complicó la vuelta por las restricciones que puso el Gobierno. Entonces, durante tres días voy a estar de panelista invitada. Todos somos irreemplazables en algún punto y Yanina está en el top tres de panelistas actuales. Si preguntás por un panelista, creo que Yanina está entre las primeras opciones que se te vienen a la cabeza. Todas las angelitas hacen un laburo muy valioso", cerró, buena onda.

¡Preparada!