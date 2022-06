Mariano Martínez reveló si su primer beso con Lali Espósito fue en Esperanza Mía o en la vida real

Invitado especial en Socios de los Espectáculo, Mariano Martínez habló a fondo de las novelas que protagonizó y de Esperanza Mía, el éxito que lo unió laboralmente e íntimamente con Lali Espósito, con quien vivió un explosivo noviazgo, entre 2015 y 2016.

"Este fue el primer beso de la novela, digamos… Era un beso esperado", dijo el actor, al ver en pantalla una escena con Lali (Esperanza), chapando apasionadamente.

Acto seguido, Paula Varela retrucó, con picardía: "En la vida real se habían besado?". Y Mariana Brey la acompaño en el contraataque: "¿Ese fue el primero o había existido uno antes en la vida real?".

"En ese primer beso (de la novela) no estábamos de novios con Lali, ni nos habíamos dado un beso antes". G-plus

Evocando su noviazgo, Mariano contestó: "No, no... Ahí no estábamos de novios con Lali, ni nos habíamos dado un beso".

MARIANO MARTINÉZ HABLÓ DEL CONFLICTIVO FIN DEL ROMANCE CON LALI

En ese contexto, Rodrigo Lussich recordó el escandaloso fin de la pareja, tras la filtración de un audio de WhatsApp de Mariano Martínez calificando a Lali Espósito como “nefasta” tras la separación, y el actor respondió todo.

"Tengo buenos recuerdos, y los que nos hicieron doler… son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos”. G-plus

“¿Te dolió que las cosas se pusieran ásperas?”, indagó el conductor. Receptivo, Martínez contestó: “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo. Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas. Por mi lado está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos, y los que nos hicieron doler… son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos”.