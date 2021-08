Mariano Martínez le hizo frente a las críticas por sus TikTok en su debut en La Academia: "Hoy estoy convencido más que nunca de que estamos de paso"

Tras ser blanco de duras críticas por los videos que comparte en TikTok, Mariano Martínez debutó en La Academia de ShowMatch en la salsa de tres junto a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers y se refirió a este tema en la pista.

“Lo que hago en las redes es un divertimento para pasarla bien y eso es atractivo por diferentes razones. Lo hago para distraerme y distenderme. Lo hago con mis hijos, lo hago solo, pero lo hago desde que arrancó y ya me empezaron a dar ahí, pero bueno”, comenzó diciendo el actor en vivo, entre risas.

“Hoy, más que nunca, estoy convencido que estamos de paso. Es un paso la vida. No es para ponerse sentimental ni melancólico, pero es una realidad que estamos de paso y si no hacés lo que te gusta y lo que te divierte sin importar el ‘qué dirán’… Hoy sabemos más que nunca que, de repente, te podés encontrar en una cama o a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar toda la vida porque es triste eso”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Me parece que uno tiene que hacer lo que realmente lo que le gusta, estar convencido de eso sin molestar a nadie y pasarla bien. Esto es una búsqueda que yo vengo haciendo de toda la vida. De poder ser estable y tener la seguridad de no tener miedo de hacer cosas por el ‘qué dirán’”.