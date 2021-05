Mariano Iúdica sorprendió a Horacio Cabak incumpliendo su propia cautelar: "No se puede hablar de tu mujer, flaco"

Tras el amargo contrapunto que tuvieron este martes, Mariano Iúdica y Horacio Cabak volvieron a coincidir en la mesa de Polémica en el bar. Allí, el exmodelo mencionó a “su mujer” y el conductor no le dejó pasar que el mismo estaba incumpliendo la cautelar que él impuso a los medios para mencionar a su pareja.

Todo comenzó cuando el conductor reveló que en Vicente López están a punto de anotar a los mayores de 50 años para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronaviru y Cabak señaló que a “su mujer” ya la llamaron. “¡No se puede hablar de tu mujer, flaco! ¡Trescientas lucas! ¡Trescientas lucas!”, le gritó Iúdica.

Sin embargo, Cabak recibió minutos después un mensaje y señaló que le preguntaban por qué había revelado un dato fundamental. “Se me abre un nuevo conflicto. Mi mujer me acaba de preguntar por qué dije que tiene más de 50 años”, reveló, frente a Mariano Iúdica que le señaló que ya no puede hacer más nada por él.