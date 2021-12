Mariano Iúdica, picante con la China Suárez tras la entrevista con Fantino: "Si fuera Ale, diría 'que la nota la haga otro'"

La entrevista que Alejandro Fantino le hizo a China Suárez, luego de que explotara el escándalo del affaire de la actriz con Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara, dio que hablar, y Mariano Iúdica no se quedó callado. "Yo si soy Fantino digo 'que (el reportaje) lo haga otro'. Porque ella era muy escurridiza".

"Y Alejandro tenía un marco en la plataforma (Star +) que no puede jugar a ciertos flejes, que para él hubiera sido muy útil", continuó el conductor de Polémica en el Bar.

Enfático, Iúdica aseguró además que "la nota de Fantino fue escurridiza, difícil", pero luego halagó a su compañero de América: "Fue muy lindo, con mucho título".

Más sobre este tema Revelan la cifra que cobró la China Suárez por su entrevista con Fantino: es menos que lo que recibió Wanda Letal crítica de Rodrigo Lussich a la nota de la China Suárez: “Se fumó lo mismo que cuando estuvo con Icardi”

EL SINCERICIDIO DE ALEJANDRO FANTINO SOBRE SU ENTREVISTA A CHINA SUÁREZ

Luego de las repercusiones que generó la nota de Alejandro Fantino con China Suárez, donde se esperaba que rompiera el silencio sobre su escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, el conductor contó cómo vivió ese comentado mano a mano.

"Sentí la misma presión que sentí cuando me tocó entrevistar a Mauricio Macri siendo presidente, o a algún candidato del peronismo, o a Alberto Fernández. La misma presión" expresó, en diálogo con A la tarde.

"La sensación que tuve con la China fue de una nota difícil para mí, pero muy difícil. Pocas veces yo estuve tan concentrado en una charla y en una entrevista. Fue difícil el tono para mí porque representé -en algún punto- a todos mis colegas. Entonces, si yo me quedaba corto con las preguntas, mi medio podría decir 'che, qué poco preguntaste'", agregó.

Y cerró, sincero: "En este caso, la esencia en sí, es que era una nota en la que tenías que concentrarte porque cualquiera de ustedes me podría decir 'te quedaste corto entrevistando'. ¿Qué me cubrió? Cuando ella me dijo 'Ale, yo las explicaciones se las voy a dar a mis hijos; no a vos'. Y me cerró las puertas".