Mariano Caprarola, lapidario con Karina La Princesita por su look como jurado de La Academia: "Es espantoso"

A Karina La Princesita le tocó hacer un reemplazo de última hora a Pampita en el jurado de ShowMatch. La cantante llevó su propia ropa, nada de canje, sin embargo en La jaula de la moda (Ciudad Magazine, lunes a viernes 18 hs) no quedaron conformes con sus elecciones de vestuarios. ¡Y Mariano Caprarola fue súper duro!

“Princesita Karina, sos la número uno, pero te tengo que decir que es espantoso. ¿Por qué te cortás el cuerpo con tanta tirita?”, lanzo el asesor de moda por el look sexy que eligió.

“Lo que hacés es comprimirte. Tirita en las sandalias, corte de minifalda, crop top. Más le sumás la colita con los tirabuzones y es espantoso”, concluyó, para darle su ¿apoyo? a la jurado titular. “Esa silla quedó caliente de moda. La dejó Pampita y no hablo más”, ironizó.

Fabián Medina Flores, por su parte, también le bajó el pulgar a la artista. “Ella se autopercibe ‘Princesita’. Yo la vi dos o tres veces, me la presentó mi amiga Flor de la Ve”, ironizó. “Me encanta ella como jurado, pero estos looks los tenían esas que estaban aplaudiendo, que no sé ni quieres son esas chicas”, lanzo, en alusión a las bailarinas de La Academia.

“Y cortala con ese peinadito. Era mucho”, concluyó, filosísimo. ¿Se viene la respuesta de Karina?