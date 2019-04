El lunes por la tarde, el coqueto Alvear Palace Hotel se vistió de gala para la gran foto del Súper Bailando 2019. Como todos los años, Marcelo Tinelli fue el especial anfitrión de todas las figuras convocadas a la pista de ShowMatch.

Para el gran evento, las estrellas apostaron al todo por el todo para deslumbrar ante los flashes con sus looks. Sin embargo, no todos resultaron ganadores a la hora del resultado final.

En Los Ángeles de la Mañana repasaron algunos de los outfits de las famosas junto al asesor de imagen Mariano Caprarola. Y el panelista de La Jaula de la Moda, histórico ciclo de Ciudad Magazine, no tuvo piedad con dos bellas mujeres: Silvina Escudero y Mora Godoy.

“Todo lo que está mal está puesto en este vestido. Explicame el cierre… el vestido no es lindo, no es lindo… Ella tiene un lomazo, pero abusa del recorte. Esto es ella, es recorte, transparencia, plataforma. Tiene un feo frente y una fea espalda, no está bueno. Y el final del vestido, feo, de madrina”, comentó sobre Escudero.

“Esto me hace acordar a estas fiestas en Las Vegas en las que hay una palmera dorada, el acolchado dorado, el collar dorado… Necesita un despojador de dorado, Mora. Tiene el corte sirena abajo, el collarcito, el pelo graso. Raro, raro, completamente raro por donde lo mires. Es un no”, completó al hablar del look de Godoy.

