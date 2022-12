Marianela Mirra volvió a cargar contra Thiago: por qué quiere que lo eliminen ya de Gran Hermano

Thiago Medina, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022, no conmovió con su historia de vida a Marianela Mirra.

La exparticipante de Gran Hermano 2007, que desde el primer momento aclaró que el reality es más que mostrarse vulnerable ante las cámaras, volvió a remarcar que no se banca al participante y lo trató de "atrevido" por cómo se refiere a Daniela, con quien vivió un romance en la casa y ya no quiere saber más nada.

Contundente, inició una picante campaña para que Medina se quede fuera de la casa. "Hagamos fuerza para que Thiago se vaya. La humildad te salva, pero lo atrevido no", sentenció, con firmeza.

MARIANELA MIRRA CONTÓ POR QUÉ NO PARTICIPA DE LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

Por otra parte, días atrás Marianela Mirra explicó en Instagram por qué no participa de los debates de Gran Hermano 2022, pese a ser una de las campeonas y jugadoras más picantes de la historia del reality.

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", indagaron vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", manifestó tajante Mirra.