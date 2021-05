Marianela Mirra se animó a un extremo cambio de look y apuntó contra quienes la critican: "Nunca me van a ver destruída"

Cansada de verse siempre igual, Marianela Mirra tomó valor y se animó a pasar por la peluquería para hacerse un radical cambio de look. La ex Gran Hermano se despidió de su cabellera larga y se mostró con su nueva melena mega cortita.

Súper rubia, con un mini flequillo y el cabello mega corto, así se mostró Marianela en la impactante selfie que compartió a través de sus stories de Instagram. Si bien a ella le encantó cómo le quedó, se apresuró a ponerle los puntos a los haters y a remarcar que ninguna crítica bajará su autoestima.

"Nunca me van a ver destruída, para los portales de no sé quién... Jamás. No pudieron antes y menos ahora. Nadie me insulta. No es real que no me quieran ni me recuerden lindo. Besito en la cola", sentenció.

¡Les hizo frente!