Mariana Nannis explicó por qué no rompe el vínculo con Caniggia: "No quiero que mis hijos me reclamen que dejé que el padre se muera"

Los escandalosos cruces entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia, que arrancaron apenas la mediática regresó a la Argentina, dejaron sobre la mesa diferentes temas en relación al exfutbolista.

Según su testimonio, su marido la golpeó durante años. Pero a pesar de haber sufrido ese pasado violento durante su convivencia, Nannis optó por volver al país para "salvar" al padre de sus hijos de sus adicciones que, según ella, lo podrían llevar a la muerte. Sobre ese punto ahondó la mujer en una entrevista con la revista Caras, donde esta semana ocupa la tapa.

"Lo interné dos veces ya en una clínica, y se escapó las dos. Le salvé la vida doscientas veces. Yo y mis hijos hicimos todo lo posible para que se cure, pero no quiso. ¡Y ahora vine a salvarlo o se muere! Mientras todos lo tienen hecho una mierda, otra vez vengo a rescatarlo", aseguró Nannis, que contó que fue testigo de cómo a Claudio lo llamaban por teléfono a la una de la mañana y se metía en el baño por cuatro horas o más. "¿Estaba hablando por teléfono o se estaría drogando? No sé", se preguntó.

Ante la pregunta de por qué está decidida a ayudarlo una vez más, teniendo en cuenta todo el dolor que le provocó, Nannis explicó sus razones: "Pienso que como lo elegí para que sea el padre de mis hijos, no quiero que el día de mañana ellos me reclamen que no hice nada por el padre y lo dejé que se muera".

"Me lo van a recriminar toda la vida y no quiero llevar ese peso encima. Entonces como ser humano lo hago. Claudio no es la misma persona que yo elegí en ese momento, está cambiado, pero hay que ayudarlo. Para que sea una persona de bien para la sociedad y pueda insertarse de nuevo", agregó.

Y tajante, cerró: "Además, las personas así se autodestruyen y él está buscando autodestruirse".

