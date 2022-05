Mariana Genesio Peña relató su incómodo encuentro con Nicole Kidman: "Me miró con cara de asco"

Mariana Genesio Peña, que esta semana se besó con Lali Espósito en los Martín Fierro 2022, rememoró lo mal que la pasó cuando en los Premios Oscar conoció personalmente a Nicole Kidman.

La actriz, que cuando estaba en pareja con el guionista Nicolas Giacobone asistió a la ceremonia, se llevó una inmensa desilusión al charlar cara a cara con la actriz de Hollywood.

“Cuando terminó todo y las celebrities empezaron a levantarse para irse, yo estaba desesperada por sacarme una foto con alguien. Ya sabía y me habían aclarado 50 mil veces que estaba prohibidísimo, pero justo la veo paradita sola a Nicole Kidman, dije: ´Esta es la mía´”, recordó en diálogo con Detrás de escena.

Y sumó: "Me acerqué y le dije: ‘Nicole, discúlpame, ¿me puedo tomar una foto con vos?’”.

LA TREMENDA RESPUESTA DE NICOLE KIDMAN AL PEDIDO DE MARIANA GENESIO PEÑA

"Me miró con cara de asco, me hizo sentir una basura y me respondió que no. Yo no entendía por qué me decía que no, si estaba ahí parada, sola, sin nada que hacer", contó Mariana, aún indignada.

Antes de cerrar, reveló qué excusa le dio Nicole para no sacarse una foto con ella.

"Me dijo que no podía porque estaba apurada y se tenía que ir a cuidar a sus hijos", sentenció.

¡Para el olvido!