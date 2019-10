Mariana Genesio Peña contó que casi cae en la prostitución y que logró cambiar ese destino: "Pasaron milagros"

Son días de felicidad y mucho reconocimiento para Mariana Genesio Peña, que no se cansa de recibir halagos por su rol de Emma en la tira de Telefe, Pequeña Victoria. Pero fueron muchas y muy duras las situaciones que la actriz trans debió enfrentar cuando llegó en 2008 a Buenos Aires desde Córdoba, donde nació.

Sola y recién aterrizada en la ciudad, Mariana se alojó en un hotel familiar en Palermo. Allí, en su desesperación por no conseguir trabajo porque la discriminaban, llegó a evaluar ofrecer servicios sexuales. "Estuve muy sola y al borde de la prostitución", reveló la artista a la revista Gente.

"En el piso de abajo vivían todas las travestis que trabajaban en la zona roja y yo veía la vida que vivían ellas", contó la actriz, que recuerda que, a pesar de que en ese tiempo no tenía a nadie, a la vez se sentía muy viva porque "no tenía nada que perder".

"En vez de cobijarme en personas de mi mismo tipo, me banqué la soledad y empecé de a poquito", afirmó Genesio Peña y agregó que la decisión de prostituirse llegó a ser una opción porque ya no tenía dinero ni para comer.

"En un momento dije: 'Bueno, no tengo opción'. Era algo en lo que no quería caer, pero hablé con un amigo y decidí subirme a una página donde se ofrecen para tener sexo. Él me prestó un teléfono para trabajar y esa noche lloré un montón", relató. Pero, afortunadamente, a punto de empezar, la artista contó que "pasaron una serie de milagros".

"En un momento dije: ´Bueno, no tengo opción´. Era algo en lo que no quería caer, pero decidí subirme a una página donde se ofrecen para tener sexo. Esa noche lloré un montón". G-plus

La actriz de Telefe relató que fue el cruzarse con, que la convocó para desfilar, lo que la hizo dar cuenta de que tenía que seguir insistiendo con la actuación. Y, al poco tiempo, en 2009, conoció a, su pareja, en el bar La Giralda.

"Esa noche fuimos a ver a Fernando Peña y no nos separamos más. El amor de mi marido me salvó de caer en la prostitución", dijo la intérprete que sostiene que lo que le pasó a ella "pasa una sola vez en la vida".