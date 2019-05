Mariana Brey y su tierno video de entrecasa tras una noche sin dormir con Juana: "Cuando te das cuenta..."

A un mes del nacimiento de Juana, la bebita que Mariana Brey tuvo con su pareja, Pablo Melillo, su día a día se puso de cabeza. Si bien disfruta de esta nueva etapa en familia, se muestra sincera con sus seguidores y comparte el lado "B" de la maternidad.

La panelista de LAM, que actualmente está de licencia, contó que no pudo dormir en toda la noche y compartió un video matutino haciendo "fiaca" con su hija en Instagram. "No me dejaste dormir en toda la noche, atrevida... No, no, no... Acá se duerme de noche y se jode de día, te aviso... Hoy que tenemos visitas, vamos a hacer comidita. No se te va a ocurrir dormirte, ¿no?", le dice, divertida, Mariana a Juana en el video.

A pesar del cansancio, la periodista, que ya era mamá de Luca, reflexionó sobre la maternidad y se mostró muy agradecida por este feliz presente en familia. "Cuando dejás de manejar los tiempo de tu día, cuando te das cuenta que ya no tenés el control de nada. Mis hijos me pueden. Soy de ellos y disfruto siéndolo", escribió.

