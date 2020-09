Mariana Brey reveló el gesto de Karina La Princesita que la saca de quicio: "Jamás me mira a la cara"

El llanto de Karina La Princesita tras su cruce con Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 sorprendió a muchos. Especialmente a los demás integrantes del certamen de canto de eltrece, como lo contaron Ángel de Brito y Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana.

“No saben cómo lloraba, no paraba”, afirmó De Brito, también conductor del Cantando. Y Mariana acotó: “Lloraba desconsoladamente”.

En ese momento, participante del certamen explicó qué sintió cuando tuvo que cantar luego del cruce de Karina y Esmeralda: “A mí me tocó salir después de Esmeralda y sentía la carga que había quedado después de su presencia. Ella ya estaba mal predispuesta. Entiendo que probablemente lo que hicimos no le haya gustado, pero estoy convencida de que cobramos por lo que pasó antes”.

Y la panelista terminó revelando la actitud de La Princesita que la descoloca: “En lo personal lo que me pasa siempre con Karina es que no me mira a mí a los ojos para hacerme las devoluciones. Jamás en todas las devoluciones que me hizo me miró a la cara”.

"En lo personal lo que me pasa siempre con Karina es que no me mira a mí a los ojos para hacerme las devoluciones" G-plus

Yo respiro profundo y me contengo para después poder decir las cosas de una manera más elegante. Yo estaba enojada porque no me mira a la cara. Le dijo de todo a Fran, se la agarró con el coach, no tenía nada para decirme a mí. En ninguna gala tiene algo para decirme”, agregó Mariana.

Entonces, De Brito le preguntó: “¿Sentís que te ignora en las devoluciones?”. Y Brey respondió: “Puntualmente por ella me siento ninguneada cien por cien. Lo loco es que después fuera de cámara es divina conmigo, es copada, charlo, tengo la mejor pero cuando está ahí al aire… Yo la busco con la mirada, te lo juro. El viernes yo le pregunté ¿no tenés nada para decirme a mí? Si estuve bien o mal. Pero quiero que me diga algo. Que tenga una devolución para decirme. Lo único que me dice es que desafino y tanto el coach como el jefe de coaches no la avalan”.

¡Mirá el video de Mariana Brey hablando de Karina La Princesita!