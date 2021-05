Mariana Brey le respondió fuerte a Barby Franco, quien la acusó de retocar su cola en las fotos: "Hablar del cuerpo de otra mujer despectivamente, atrasa”

Mariana Brey hizo referencia a los dichos de Barby Franco, quien la acusó de retocar con Photoshop sus fotos. La panelista de Los Ángeles de la Mañana respondió con dureza a la modelo por criticar su cuerpo: “Yo creo que atrasa hablar del cuerpo de otra mujer y más despectivamente porque no sabes qué le pasa al otro”.

La actriz regresó de Miami, disparó con todo contra la participante de La Academia y aseguró que quien tiene una obsesión con ella es Barby. “Evidentemente la que tiene una obsesión con mi cuerpo es ella, no sé si conmigo o con el cuerpo en general. En la era tecnológica, plantearnos si el Photoshop está bien, mal, atrasa”, argumentó Brey.

"Yo creo que atrasa hablar del cuerpo de otra mujer y más despectivamente porque no sabes qué le pasa al otro" G-plus

La angelita además opinó que considera que se trata de una discusión fuera de lugar: “Lo puedo entender de mi tía Tota pero de alguien de esta generación la verdad me llama la atención. En definitiva no es más ni menos que una cirugía estética, que no deja de ser un retoque. Yo la verdad que no lo uso porque no lo sé usar”.

Esta polémica comenzó cuando, en su paso por LAM, la pareja de Fernando Burlando mostró una postal de Mariana Brey posando en bikini. “El otro día subió una foto re photoshopeada y dije 'Brey no tiene esos glúteos'. Qué horror. ¿Me vas a decir que esta foto no tiene photoshop?”, dijo Barby mientras sus compañeras defendían a la periodista.

Más sobre este tema Pampita, picante con Mariana Brey por la polémica de si usa Photoshop: "Que mande un video mostrando si tiene"

Tras su aparición en la emisión de ElTrece, la panelista le contestó a la modelo y Ángel de Brito manifestó: “Me parece que más allá del cuerpo, acá lo que está presente es el odio. ¿Quién odia más a quién?”. Yanina Latorre por su parte incluyó a Burlando en el tema y trató de celosa a Barby Franco.