Mariana Brey recordó un tenso momento con Ricardo Montaner: "¿Sola no podés?"

Mariana Brey, panelista en Socios del Espectáculo (eltrece), reveló que pasó cuando años atrás tuvo que entrevistar a Ricardo Montaner.

Luego de que sus compañeros rememoraran distintas situaciones que vivieron con el cantante, Mariana reveló qué pasó cuando le tocó tener un ida y vuelta con él de más de 15 minutos.

"Una vez le hice una nota exclusiva en un hotel, esas que son como mano a mano. Él presentaba algo y yo iba a tener como 15 o 20 minutos de aire, así que era algo groso. No sé de qué era en sí, pero sí recuerdo que era importante", rememoró la panelista al aire.

EL TENSO MOMENTO DE MARIANA BREY CON RICARDO MONTANER

Acto seguido, la panelista contó que al cantante no le gustó que llevara sus preguntas escritas.

"Recuerdo que llegué prolija, con las preguntas, me llevé todo. Cuando llegué me senté, le hice la primera pregunta y me dijo: ‘¿Qué pasa? ¿Sola no podés?’. Me arrancó el papel de la mano”, contó.

"Recuerdo que llegué prolija, con las preguntas, y como era grande me llevé todo. Cuando llegué me senté, le hice la primera pregunta y me dijo: ‘¿Qué pasa? ¿Sola no podés?’. Me arrancó el papel de la mano". G-plus

"Es divino. Igual, ¿saben qué? ¡Pude!", cerró Mariana, desdramatizando la situación.

¡Fuerte!