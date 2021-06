Mariana Brey, picante sobre la China Suárez en Miami: "No fue a un restó cuando supo que no aceptaban canje"

La estadía de los famosos argentinos de vacaciones en Miami hace que se enfrenten a la realidad de la economía dolarizada del país del norte. Los canjes son un recurso muy habitual de las celebrities y Mariana Brey contó que la China Suárez quiso hacer uno, pero no tuvo suerte.

“La que estaba pidiendo canje de restaurante es la China Suárez. Parece que hizo una reserva para siete personas en un restó, que no les ofrecían canje, y finalmente no se presentaron porque cuando supieron que no era canje. No fueron”, contó la periodista, picante en Los Ángeles de la mañana.

“No creo que lo haya hecho directamente, pero debe tener a alguien que le gestiona el canje y cuando no lo consiguió, no fue”, detalló la “angelita” mientras que Yanina Latorre, en una videollamada con el ciclo desde la misma ciudad estadounidense, fue drástica.

“¡Ay, qué ordinaria! Uno va y si te invitan, te invitan y sino, pagás”, lanzó, súper ácida. “Si todo lo pasás a pesos te querés matar. No hay que hacer cuentas. No estoy pensando en pesos porque sino me tengo que volver ahora”, se sinceró.

Mariana Brey mandó al frente a la China Suárez por el canje que no fue con un restaurante en Miami.