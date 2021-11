Mariana Brey, al hueso contra la China Suárez: "No se va a poder sacar el título de robanovios"

China Suárez a Yanina Latorre, en su primera comunicación directa con la prensa desde el estallido del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, desencadenó el descarnado análisis de Mariana Brey: "La China tiene el título de la robanovios y no se lo va a poder sacar por mucho tiempo". El llamado de, en su primera comunicación directa con la prensa desde el estallido del escándalo cony Wanda Nara, desencadenó el descarnado análisis de: "por mucho tiempo".

"Llama para que se sepa, que lo podamos contar y que también sepamos de su enojo. Y no es un impulso. Esto no le construye ningún tipo de carrera, no le da visibilidad mediática positiva. Es muy malo lo que le está pasando", reflexionó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

"Entiendo su enojo, pero lo que no puedo comprender es la actitud que la lleva a llamar a Yanina. Esto suma cosas peores para ella, porque estamos hablando de esta situación. Ella tiene el título de la robanovios y no se lo va a poder sacar por mucho tiempo. La verdad es que no creo que se lo pueda sacar. Y en eso es responsable ella, Icardi sí lo es por hacerse el loquito", continuó.

"Ella tiene la responsabilidad de meterse con tipos casados. Ella puede ser libre metiéndose con tipos que no están casados, y es libre igual", concluyó Mariana Brey lapidaria con la China Suárez.