Mariana Brey explicó por qué Zaira Nara no va a blanquear su romance con Facundo Pieres

A casi un mes y medio de anunciar en Instagram su separación de Jakob von Plessen, Zaira Nara afrontó la fuerte versión de romance con Facundo Pieres y Mariana Brey argumentó picante por qué la modelo no blanquearía su relación íntima con el polista.

"Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras. El resto es pura espuma. Yo no me estoy conociendo con nadie... No me pelee con nadie", dijo Zaira en nota con Socios del Espectáculo, echando por tierra tanto la pelea con Paula Chaves como el fuerte rumor de romance con Pieres.

Atenta a las palabras de Nara, Brey expuso su filosa teoría: "Creo que está con Pieres, pero creo que no lo va a blanquear nunca. Creo que no va a ser una relación que prospere. Por eso ella no lo va a blanquear. Ella se está divirtiendo".

PAULA VARELA SOSTUVO LA VERSIÓN DE ENOJO DE PAULA CHAVES CON ZAIRA NARA

"Zaira, el día que conté esta pelea con Paula, me escribió. No me negó nada. Sabe que tengo la verdad… Lo que le molestó fue el término Icardeada, pero no me dijo 'no, no, eso está mal'”, recordó Paula Varela, luego de ver a Nara poniéndoles paños fríos al explosivo rumor de pelea con Chaves.

Y Brey agregó: "A mí me peleas con una amiga que amo, y digo 'están diciendo cualquier pelotudez. Paula es mi amiga para toda la vida'".