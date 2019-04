El 21 de abril, la dulce espera de Mariana Brey (41) y Pablo Melillo llegó a su final con la llegada al mundo de Juana, su primera hija juntos. La panelista de Los Ángeles de la Mañana ya es mamá de Luca (7) y el empresario es padre de trillizos.

Dada de alta, luego de dar a luz a la niña en el Sanatorio de los Arcos, por parto natural, Mariana dio su primer móvil junto a la recién nacida, a quien no dudó en amamantar en vivo ante un incipiente llanto.

"Juana acaba de tomar la teta. No te aseguro que no la vuelva a pedir. Pesó 3.700. Ahora está re tranquila, pero no nos dejó dormir en toda la noche". G-plus

"Juana está al lado mío. Acaba de tomar la teta hace un rato. No te aseguro que no la vuelva a pedir. Pesó 3.700. Ahora está re tranquila, pero no nos dejó dormir en toda la noche”, dijo Brey en LAM, con su hija en brazos y anticipando que le pediría la teta. "Pará un minuto. Así no va a llorar", agregó, calmando a la beba con su pecho y continuando con la nota.

Incorporándose al móvil, Melillo describió cómo fueron los primeros días con su hija en su hogar y le puso humor a su falta de sueño: "Estoy tratando de dormir de día, me levanté hace media hora... La llegada a casa con Juana fue muy bien, se adaptó bárbaro. Las primeras dos noches fueron increíbles porque la gorda durmió. Pero ayer fue un desastre". Y Brey coronó la anécdota con picardía: “Parecía a propósito, porque yo hoy tenía que madrugar un poco más".

