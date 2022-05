Mariana Brey criticó fuerte a Luciana Salazar tras filtrarse audios de su charla con Redrado: "Me suena guionado"

El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado escribió un nuevo capítulo, tras la filtración de un fuerte audio, de una charla entre la expareja, en la que el economista le pide a Luli reivincularse con la pequeña Matilda, pero ella se niega por no cumplir con supuestos acuerdos. En ese marco, Mariana Brey apuntó fuerte contra Salazar.

"Me suena guionado por ella. Disculpame, Luciana, si esto te ofende. Si querés llamar e insultame, todo lo que quieras. Porque ella lo está grabando premeditadamente. No es que se le disparó el teléfono solo", comenzó diciendo la panelista en Socios del Espectáculo, luego de detallar que la charla se dio estando ya separados.

Crítica con el accionar de Salazar, Brey continuó con su duro punto de vista: "No es en una mediación. Es una conversación, que se nota que es en un ámbito privado, y que están los dos solos".

"Yo quiero dar mi opinión, sino me siento una estúpida. Entiendo que el audio se filtró, que está en una causa... Y lo escucho a él, que dice que tiene intenciones de ir a psicólogo. Ahí hay cierta promesa, que también a vos te puede ilusionar. Lo comprendo. Pero al no haber algo firmado, o no tenemos acceso aún, realmente me suena a algo premeditado", concluyó Mariana Brey, con contundencia.

FRAGMENTOS DE LA FUERTE CHARLA DE LUCIANA SALAZAR Y MARTÍN REDRADO

En Socios del Espectáculo pusieron al aire una fuerte conversación entre Luciana Salazar y Martín Redrado, que salió a la luz en medio de la contienda legal y personal que están atravesando este último tiempo.

"Así como me decís 'soy inestable'. Sos inestable para todo. Sos inestable para la relación con mi hija. Entonces, yo no puedo estar con una persona que es inestable. ¡No puedo! Es la segunda vez que la lastimás... A Matilda ya la perdiste", le dijo Salazar a Redrado en una parte de la charla.

Y el economista respondió, explicitando sus ganas de revincularse con la hija de Salazar pese a estar separados como pareja: "Lo que se me ocurrió es que puedo hacer una terapia con alguien... Supongo que en algún momento Matilda preguntará y va a querer hablar conmigo".