Mariana Brey criticó a Angie Balbiani por recordar las infidelidades de Benjamín Vicuña a Pampita: "Estuvo mal como amiga”

Mariana Brey apuntó contra Angie Balbiani por recordar las infidelidades que sufrió Pampita por parte de Benjamín Vicuña. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista criticó duramente a la actriz por haber confirmado el affaire entre Isabel Macedo y el actor.

“Ayer Angie Balbani nos dejó medio secos porque confirmó por primera vez que Vicuña y Macedo habían tenido una relación, entre otras”, expresó Ángel de Brito en la emisión matutina de eltrece y la angelita sumó: “Innecesario recordar eso, como amiga estuvo un poco mal”.

Es que Balbiani, tras su visita a LAM el último martes, lanzó una frase al aire en la aseguró que el desengaño del chileno a Carolina Ardohain con Isabel fue un hecho. “Como mina, yo te re contestaría todo, pero como madre, Pampita, no sé si no se come un quilombo por hablar del pasado, si el presente ya es tan lindo”, comenzó.

Pero luego afirmó la traición: “Pampita no vio un fantasma”. Respecto a estas declaraciones, Maite Peñoñori reveló que a la jurado de La Academia no le gustó para nada y en un móvil Pampita aclaró: “Somos libres de hacer lo que se nos antoje, yo nunca me ofendo y no soy de reclamar”.