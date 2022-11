Mariana Brey confirmó su separación de Pablo Melillo y habló de la causa por estafa en la que está involucrado

Esta semana salió a la luz una causa por “estafa y asociación ilícita” iniciada contra una mujer llamada Natalia Lombardo en la que está implicado Pablo Melillo, ex pareja de Mariana Brey, quien le confirmó a Ciudad que la relación llegó a su fin y opinó sobre el tema.

En diálogo con Ciudad, Mariana dijo: “No me corresponde hablar a mí. Es mi ex pareja”, confirmando los rumores de una crisis que atraviesa hace meses la pareja. En LAM, Ángel de Brito señaló que Brey y Melillo se habrían separado en diciembre de 2021 aunque luego volvieron a estar juntos.

“Nuestra hija nos mantiene unidos, somos familia y cuenta conmigo para lo que me necesite”, agregó Mariana, y explicó que la situación legal de Melillo está siendo manejado por el doctor Marcelo Rochetti. “Ojalá pronto pueda aclararse”, se esperanzó.

Más sobre este tema Mariana Brey confesó que está en crisis con su marido y alimentó los rumores de romance con Jorge Rial

¿POR QUÉ PABLO MELILLO ESTÁ INVOLUCRADO EN UNA CAUSA JUDICIAL?

Según le explicó Rochetti a Teleshow, Melillo conoció a Lombardo antes de la pandemia de covid al comprarle pasajes de avión para viajar al exterior a muy bajo costo, y le pasó el dato a amigos y conocidos para que aprovechen esta modelidad.

Sin embargo, y siempre según el relato del letrado, la llegada de la pandemia complicó el uso de estos pasajes, y cuando todos los compradores intentaron utilizarlos, Lombardo habría “complicado la cosa” con evasivas, por lo que muchos referidos llamaron a Melillo para que interceda por ellos.

De esta manera, Melillo, que también se quedó con pasajes que pagó y no pudo utilizar, quedó involucrado en la causa cuando un socio suyo lo mencionó para poder dar fe de que había comprado los pasajes con los que habría sido estafado. De esta manera, Melillo habría quedado involucrado en la causa como testigo, no como imputado.