Marian Farjat reveló el gesto de Charlotte Caniggia antes de El Hotel de los Famosos 2: "No me lo esperaba"

El gesto que tuvo Charlotte Caniggia con Marian Farjat antes de comenzar El Hotel de los Famosos 2 fue muy significativo, y la ex Gran Hermano 2015 se asombró en una entrevista con Ciudad.

"Lo de Charlotte fue muy gracioso, porque llegó, me vino a saludar como loca y yo pensé que estábamos peleadas. No me lo esperaba", blanqueó Marian.

Es que en 2017 Farjat tuvo un romance con Lhoan, el ex de Charlotte, y habían tenido un picante cruce mediático en el que la melliza de Alexander Caniggia de hecho ninguneó a Marian: "¿Quién la conoce?".

Sin embargo, el conflicto quedó en el pasado y ahora Marian Farjat y Charlotte Caniggia resetearon su vínculo, a pesar de que competirán por los 15 millones de pesos que se entregarán al ganador de El Hotel de los Famosos 2.

CÓMO SE PREPARÓ MARIAN FARJAT PARA EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Por otra parte, Marian Farjat se entusiasmó en la previa del debut de El Hotel de los Famosos 2: "Estoy preparada, con ganas de disfrutarlo y darlo todo".

Y se sinceró respecto de su aversión a limpiar y ordenar como parte del reality: "La parte fea es ser staff. Voy a tratar de siempre ser huésped. Lloro como staff. Voy a sufrir porque toda la vida tuve chicas que trabajaron en mi casa. Así que es complicado porque no estoy acostumbrada".

En cuanto a si tendría sexo, como de hecho lo tuvo con Brian Lanzelotta en Gran Hermano 2014, Marian Farjat reflexionó: "Pasaron muchos años, era muy chica. Esta vez es otra Marian, pasaron cosas. Estoy más madura, más tranquila. Voy a dejar que todo fluya, no tan rápido. Todo a su tiempo, pero sí".