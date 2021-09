Marian Farjat hizo un desesperado pedido por la desaparición de sus perros: "No puede ser que no haya registros"

Muy angustiada por la desaparición de sus amados perritos, Marian Farjat pidió ayuda en Instagram y se mostró molesta con el country en Escobar donde vive por no brindarle información sobre lo que les sucedió a los animales.

"Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos: son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos", contó la joven, muy sensibilizada.

Acto seguido, apuntó contra el barrio cerrado en el que habita.

"Desaparecieron el sábado al mediodía del country Loma Verde, en Escobar. Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y nadie los vio", agregó, muy triste por la delicada situación.

Y se despidió brindándoles a sus seguidores un teléfono de contacto por si pueden colaborar con algún dato que la lleve a recuperar a sus mascotas.

"Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie los vio y no hay registros de dónde están los perros. Por favor, si pueden difundir esto, fue en Loma Verde, en Escobar", sentenció, angustiada.