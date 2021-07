María Fernanda Callejón agradeció la gran ayuda que recibió de Claudia Villafañe: "Me acompañó mucho cuando perdí un embarazo"

En 2015, María Fernanda Callejón pudo cumplir con Ricky Diotto su ansiado sueño de convertirse en mamá con la llegada de Giovanna. En Intrusos, la actriz recordó que a lo largo de su vida perdió nada menos que tres embarazos y que Claudia Villafañe la ayudó acompañándola en una de sus más duras experiencias.

“Yo estoy muy agradecida de que los Maradona me hayan abierto las puertas”, dijo María Fenanda recordando los tiempos en los que tomó contacto con el Diez y su familia como pareja de Guillermo Coppola. “Independientemente de que soy amiga de Claudia Villafañe. En otra etapa de su vida, nuestra amistad fue mutando. Me regaló muchas cosas y además tengo a mi hija gracias a Claudia”, agregó la actriz.

“Ella me presentó a mi médico, Juan Carlos Manara. Ella me dijo ‘Acercate a Procrearte’ y también me acompañó mucho en 1999 cuando perdí un embarazo. Claudia es de fierro”, señaló María Fernanda Callejón sobre Villafañe y agregó un dato muy doloroso. “Yo perdí tres embarazos: uno a los 18, otro con Guille y uno con mi marido, con quien arrancamos la búsqueda después. Pero todo se sana”, concluyó.