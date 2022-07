María Eugenia Ritó contó cómo es su situación económica desde su divorcio de Marcelo Salinas

Luego de haber reaparecido en la TV, María Eugenia Ritó habló de su situación económica tras haberse divorciado de Marcelo Salinas en 2014.

Esto se dio luego de contar en diálogo con Detrás de escena que llegar a fin de mes está "complicadísimo".

"No solamente me estoy ocupando de mi salud, sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás..."

"No es fácil vivir día a día, está complicadísimo", aseguró, sincera.

MARÍA EUGENIA RITÓ CONTÓ CÓMO ES SU SITUACIÓN ECONÓMICA TRAS SU DIVORCIO

En primer lugar, deslizó que aún no finalizó el proceso de división de bienes.

"No, no. Yo mucho no puedo hablar de ese tema ni tampoco quiero, pero te puedo contar que está hecha la división de bienes aunque yo todavía no he cobrado nada..."

"Está en proceso y hasta ahí puedo hablar porque tampoco quiero referirme a Marcelo. No me interesa hablar de esta situación. Lo importante es que estoy muy bien de salud", aseguró, contundente.

"Bajé mucho mi nivel de vida. Sobreviviendo, así estoy". G-plus

Y se despidió contando cómo gana dinero, remarcando que hoy por hoy está "sobreviviendo".

"Obviamente, bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el Instagram y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy", sentenció.