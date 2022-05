María Becerra le dedicó un llamativo mensaje a Tini Stoessel tras el blanqueo de Rusherking con China Suárez

Tini Stoessel brindó una serie de shows en el Hipódromo de Palermo e invitó a María Becerra a que interpretara una canción con ella.

Contenta por cómo resultó su colaboración arriba del escenario, Tini compartió una foto del momento y le dedicó un dulce mensaje en agradecimiento.

Acto segudo, María le contestó con la misma dulzura sumándole a su mensajito una expresión que llamó mucho la atención porque se dio justo el mismo fin de semana que Rusherking, su expareja, blanqueó su noviazgo con la China Suárez.

Más sobre este tema Quién es Rusherking, el músico que conquistó a China Suárez y tuvo un conflictivo noviazgo con María Becerra

EL PÍCARO COMENTARIO DE MARÍA BECERRA A TINI STOESSEL

"Te amo tanto, Tinita. Gracias por dejarme ser parte de este momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo", le dijo María a Tini.

Claramente, llamó la atención que días después de que China Suárez confirmara su noviazgo con Rusherking, la cantante utilizara la expresión "de acá a la China".

QUÉ DIJO RUSHERKING DE SU ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

El sábado, Rusherking visitó PH Podemos Hablar y habló su noviazgo con la China Suárez.

El ex de María Becerra, con quien terminaron en medio de fuertes tweets de ella contra él, expresó:"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así".

"Me enamora mucho cómo es ella conmigo. Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bolu...”, agregó el trapero.

“Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar”.

Enamorado, dijo: “Yo me fui a Madrid. Ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y nos estamos conociendo”.