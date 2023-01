Marcos de Gran Hermano se hartó de que Camila lo persiga y se la sacó de encima con un empujón: el video

Poco a poco Marcos Ginocchio fue perdiendo la paciencia con Camila Lattanzio en Gran Hermano. Y su brusco gesto en la pileta con su compañera no solo lo dejó en evidencia, también hizo estallar las redes sociales.

El joven salteño reaccionó con fastidio cuando Camila intentó subirse al enorme gamón, en el que él estaba disfrutando del sol en la pileta. "Ay, Alfa, ayúdame", respondió ella, luego de que Marcos, con un empujón, la bajara.

Minutos antes, Camila interrumpió la calma de su compañero, al derribarlo de inflable.

Como era de imaginar, Twitter se llenó me memes, cuestionando la actitud de ambos, pero principalmente la de Camila, por su incansable persecución al salteño, el joven que la atrae en Gran Hermano.

"A Alfa lo veo parecido a mi papá. Esa es mi afinidad con él. Y, aunque sé que él me ve como una mujer, a mí me gusta alguien más como Marcos", dijo la semana pasada Camila, en el confesionario, con Gran Hermano le pidió que aclara su estrecha relación con Alfa.

CAMILA EN EL OJO DE LOS FANATICOS POR SU COMPORTAMIENTO CON MARCOS EN GH

"Camila quiso subir al inflable con él, y él la empuja" y "Ella solo es intensa, pero Marcos sí que está siendo muy malo con ella. No podés ser así con alguien que está enamorada de vos. Lo re banco, pero no me copa que sea así”, fueron algunas de las primeras reacciones de los fans de Gran Hermano.

Y continuaron: "Pobre Marcos, ya no sabe qué hacer con Camila" y "Marcos está harto de Camila. Esta mujer no deja de invadir su espacio, ni de tocarlo sin su consentimiento. Es insoportable".