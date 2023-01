Marcos cayó en una profunda crisis en Gran Hermano 2022 y peligra su continuidad en el reality: "Estoy extrañando mucho"

Si bien se perfiló como uno de los participantes favoritos en Gran Hermano 2022 y que su excelente relación con sus compañeros lo salvó de estar en placa en lo que va del programa, Marcos sufrió una fuerte crisis y las especulaciones sobre su continuidad en el reality de Telefe no tardaron en llegar.

En una íntima charla con Agustín, con el que más afinidad tiene en la casa, el joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “Siento que con los que de verdad se puede hablar así y que no sea el juego todo el tiempo o lo que conviene o no con viene, es con vos, Alfa y Thiago”, se sinceró Marcos.

“Lo importante es disfrutar”, agregó, dejando en claro lo importante que es para él la contención y el cuidado entre todos más allá de las estrategias, peleas y discusiones que se dan todas las semanas.

"A mi viejo nunca lo escuché hablar mal de nadie. Voy a ponerme a llorar, bolu… Lo extraño mucho. A él y a toda mi familia". G-plus

Por último, el hermanito se angustió al hablar de sus seres más queridos y Agustín terminó consolándolo con un cálido abrazo: “A mi viejo nunca lo escuché hablar mal de nadie. Voy a ponerme a llorar, bolu… Lo extraño mucho. A él y a toda mi familia”.

DANIELA SORPRENDIÓ AL NOMINAR A THIAGO EN GRAN HERMANO

Si bien volvió a Gran Hermano 2022 con la idea de terminar completamente su relación con Thiago, decisión que tomó al ver algunos videos de él hablando de ella, Daniela se mostró a puro mimo con el joven en los últimos días. Sin embargo, en la gala de nominación sorprendió al público en vivo.

“Estaba indecisa, pero terminé de pensarlo en este último momento. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos, sé lo que quieren todos y mi último punto es para Thiago”, comenzó diciendo Daniela.

Luego aseguró que el joven también prefiere estar nominado: “Él también quiere estar en placa. También sé que el líder es Maxi, y vamos a probar que tan fuerte es su “amistad” con Thiago, a ver si lo salva o no”.

“Es a lo que vine, a jugar”, cerró la hermanita, muy segura de su estrategia de juego, pese a que su plan podría terminar con Thiago afuera del reality de Telefe.