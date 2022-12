Marcelo Tinelli sorprendió con su nuevo look y anunció un importante cambio estético: "Se viene tatuaje de Diego y Leo"

Argentina ganó el Mundial de fútbol Qatar 2022 hace una semana y Marcelo Tinelli estuvo en platea preferencial junto a su hijo Lolo, su primo El Tirri, y muchos amigos y al regresar cumplió la promesa junto al pequeño de teñirse el pelo como Emiliano “Dibu” Martínez.

No contento con esto, el conductor decidió probar un nuevo cambio de look de cara a sus próximas vacaciones, y este martes se mostró en sus redes sociales con un nuevo color de pelo, muy a la moda.

“Nuevo color de pelo para el verano” escribió Marcelo en sus stories, agradeciendo al coiffeur que lo atendió en un conocido shopping de Palermo. Atento a las redes sociales, Ángel de Brito envió un notero al lugar para que entreviste en vivo a Tinelli.

MARCELO TINELLI MOSTRÓ SU NUEVO LOOK Y ANUNCIÓ UN NUEVO TATUAJE RELACIONADO AL MUNDIAL 2022

Al aire, Marcelo agradeció los halagos por su nuevo look y aprovechó la presencia de Marcelo Polino en el estudio para arengar el regreso del Bailando por un Sueño, con sus dos jurados al aire. “Tu nuevo look me gusta más que esa bandera que te habías hecho”, le reprochó De Brito.

“Ya sabía que me ibas a decir eso, el palazo ya venía de entrada. Habíamos quedado con Lorenzo, cuando estábamos en Qatar, era que primero nos íbamos a hacer una bandera argentina en el pelo, que lo hicimos apenas llegamos”, contó Marcelo.

“Y después de cinco días, ya estaba la bandera, así que yo me quería poner este color y ahroa cumplí”, explicó Tinelli. “Y ahora viene el tatuaje en el pecho que es la segunda parte de la promesa, que va a tener de un lado la bandera argentina a color y del otro lado las caras de Diego y de Leo”, adelantó el conductor de Canta Conmigo Ahora, que aseguró que lo hará en febrero, cuando regrese de sus vacaciones.