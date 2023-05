Marcelo Tinelli se reencontró con el viejo micrófono de VideoMatch: "Lo usé durante 15 años"

Muy contento por su pronto debut en América al frente del Bailando, el conductor Marcelo Tinelli recibió un significativo regalo mientras hacía las fotos promocionales del ciclo.

El ex de Guillermina Valdés posó junto al icónico micrófono verde que lo acompañó durante una década y media al frente de VideoMatch, ciclo con el que alcanzó el pico de su popularidad en la TV.

"Volvió al micrófono original de VideoMatch. Miren el regalazo que me acaban de hacer, mi amigo Adrián Fernández, Director de América y excompañero de Telefe en mis arranques, me trajo el micrófono ORIGINAL de VideoMatch, que usé durante 15 años... Muero de emoción", expresó, muy contento, el gerente artístico del canal.

MARIXA BALLI, MARCELO TINELLI Y UN TENSO REENCUENTRO EN VIVO

Notablemente afectado por el momento, Marcelo manejó el momento con soltura y le preguntó en vivo a Marixa si se animaba a volver al Bailando. “¿Pero por qué todo es ‘no sé’?”, la preguntó impaciente el conductor, mientras el graph decía “¿Marcelo hipnotizado por Marixa?”.

“Todo esto fue una cámara oculta para que viniera y me cruzara con ella”, dijo Marcelo mientras Marixa le aseguraba que eso era imposible porque ella “tiene mucho código”. Minutos después, Marixa mantuvo un diálogo picante con el resto del panel.

“Él estaba nervioso y yo le tengo que dar lugar. No puedo hablar porque soy lanzada y puedo decir cualquier cosa, pero no quiero comprometerlo ni ponerlo en una situación difícil. Lo espero, pero si él no reacciona…”, dijo la empresaria con códigos.

“Acá se emanaba calentura”, dijo Yanina Latorre. “Si él me da lugar, yo me largo. Yo soy súper respetuosa. Si no me da pie, yo puedo no hacer nada, puedo hacer como que ni lo conozco”, cerró la panelista.