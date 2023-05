Marcelo Tinelli recordó sus coqueteos con Coki Ramírez en el Bailando: "Me decía al oído cosas subidas de tono"

Continúan los preparativos para Bailando 2023 y una de las novedades que tendrá esta temporada será el reencuentro de Marcelo Tinelli con Coki Ramírez, luego de años de histeriqueo frente a las cámaras y versiones de romance.

El conductor visitó LAM, donde también estaba Mariana Fabbiani, luego de ser fichada para conducir un programa en América, y recordó la previa que tenían.

“Me cantaba muy bien al oído y dice cosas muy lindas”, rememoró el animador, mientras las “angelitas” le pedían que cuente qué palabras le decía.

"Las cosas que dice Coki Ramírez al oído son subidas de tono. Muy subidas de tono. A mí me ponían colorado". G-plus

MARCELO TINELLI RECODÓ LAS FRASES MUY HOT QUE LE DECÍA COKI RAMÍREZ

“Justamente el secreto es. Las cosas que dice Coki Ramírez al oído son subidas de tono. Muy subidas de tono. A mí me ponían colorado”, señaló, con doble sentido.

Más sobre este tema Coki Ramírez fulminó a Shakira y defendió a Gerard Piqué: "Él ya no quiere estar con vos, hay que soltar"

“Me decía cosas que yo no sabía. ¿De qué me estás hablando? En un momento me dieron ganas de decirle a Coki ‘nunca probé eso’, ‘qué locura’, ‘qué loco’”, ironizó.