Marcelo Tinelli, picante sobre el polémico romance entre María del Mar, ex de Matías Alé, y el futbolista Loris Karius: "No la había reconocido"

En un ida y vuelta con Jimena Barón en La Academia de ShowMatch (eltrece), Marcelo Tinelli aseguró que le gustaría que la jurado se pusiera de novia con un jugador de la talla del arquero alemán Loris Karius.

Entonces, se refirió al escándalo que tiene al deportista y a la expareja de Matías Alé, María del Mar Cuello Molar, como protagonistas. La polémica se desató cuando salieron a la luz fotos juntos en las que se los ve en Miami, tras la separación de él de su esposa. Según la prensa europea, la habría dejado por María del Mar.

"A mí me gustaría así un arquero como el alemán que atajaba en el Liverpool, que se metía los goles, que con un globo le metías un gol, que está saliendo con la ex de Matías Alé... Y yo dije, ese Karius es un buen candidato, pero no porque está con María del Mar, no sé cómo se llama la chica esa", expresó.

Y cerró revelando que cuando vio a la joven creyó que era otra persona. "La vi en un yate y dije 'mirá la chica esta...'. Y es la ex de Matías Alé, no la había reconocido porque tiene la cara diferente", sentenció, súper sincero.