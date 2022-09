Luego de que varios eventos para acompañar a Juanita, la hija que tienen en común, despertaran rumores de romance entre ellos, Marcelo Tinelli y Paula Robles volvieron a mostrarse juntos y el conductor compartió las fotos de un evento especial en las redes.

“Los padres de la nena que desfila”, escribió Tinelli en varias postales que subió a Instagram Stories, desde el lugar donde Juanita fue una de las modelos que dijo presente para modelar alguno de los diseños de la nueva colección de Sylvie Burstin.

“Padres muy felices. Impresionante desfile en la calle Arroyo que disfrutamos muchísimo con Paula Robles viendo a la diosa de nuestra hija Juanita Tinelli”, agregó en otras de las fotografías que reflejó en las redes acompañado de Paula, con quien también tiene a Francisco.

EL SINCERICIDIO DE PAULA ROBLES SOBRE SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI

Si bien siempre le hizo culto al perfil bajo, esta vez Paula Robles se animó a romper el silencio en agosto pasado y hablar de lo que fue historia de amor con Marcelo Tinelli –con quien tiene a sus hijos Francisco y Juanita- sin tapujos.

Indagada por Ángel de Brito sobre si el conductor de Canta Conmigo Ahora es un buen ex, la entrevistada no dudó: “Es un buen ex porque está muy presente con los chicos, banca y ayuda”, comenzó diciendo en LAM.

En cuanto a las razones que llevaron a terminar su relación con Tinelli, explicó: “Para mí es como que se transforma. No es amor de pareja, pero uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos”.

“Es inevitable para mí no quererlo a Marcelo, es el papá de mis hijos”, cerró Paula, en una profunda entrevista donde además, dejó en claro que el presentador fue el gran amor de su vida y que en la actualidad no está de novia.