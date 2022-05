Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: Flor de la Ve cuestionó el "desgaste" de la pareja

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, confirmada por ellos mismos, tomó estado público en todos los ciclos de espectáculos de la TV, y en Intrusos, Florencia De la Ve opinó sobre las versiones de “desgaste” de la pareja.

“Desde la primera separación se decía que ella no se llevaba bien con las chicas, y la verdad es que siempre que se las vio, se las vio muy bien. Y las chicas posteaban fotos con ella, todo bien”, señaló Nancy Duré.

“A mí, la palabra que me dijeron fue ‘desgaste’”, dijo Maite Peñoñori. “¡Pero si no vivían juntos! ¿Cómo te podés desgastar si no te ves? ¡Yo no entiendo eso!”, acotó Flor de la Ve sobre el estilo de vida que llevaban Marcelo y Guillermina en departamentos separados en el mismo edificio.

FLOR DE LA VE, MUY IRÓNICA SOBRE LAS VERSIONES DE “DESGASTE” ENTRE MARCELO TINELLI Y GUILLERMINA VALDÉS

“Viven en unos departamentos que son de 20 mil metros cuadrados, donde no ves a nadie. ¿Cómo puede haber desgaste? No termino de entender eso. Aparte fue desde el comienzo así, ¿viste?”, agregó la conductora.

“Ya vivían separados. No es el común denominador de la gente, que vive en un dos ambientes en Almagro. No. Estamos hablando de cosas a otro nivel”, cerró Flor. “Otra cosa que pasa es que es Marcelo Tinelli, el conductor más exitoso de la TV argentina”, agregó.

“Vos podés decir ‘¿cómo lo puede llegar a afectar a un tipo millonario que está hecho, que hizo todo lo que quiso?’. Ya tiene un legado en la historia de la televisión. Vos podés decir cómo lo afecta un programa malo, la presidencia (de San Lorenzo)… Y es un ser humano”, cerró la conductora.