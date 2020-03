Marcelo Polino, filoso con Jimena Barón: "Empezó a cantar y flasheó Lali; no nos atendió más el teléfono"

El mes pasado, Jimena Barón acaparó la atención de la prensa por el modo polémico que promocionó el lanzamiento de su nueva canción, Puta. Sin embargo, el tiempo pasó y la hostilidad hacia la artista fue mermando.

Abordando temas de famosos en Divina Comida, Cae sacó el tema en la mesa y cosechó más de una fuerte declaración sobre la artista. "¿Qué piensan cuando hay un escándalo, como el de Jimena, que después se arrepiente. ¿El arrepentimiento no sigue siendo parte de una estrategia? Porque después lanzó un single y a las pocas horas tenía 3 millones de vistas", comentó el cantante.

"Me parece que hay un gran vuelto a Jimena Barón porque cuando empezó a cantar flasheó Lali. Entonces, a los dos minutos no nos dio más pelota a los periodistas, no nos atendió más los teléfono". G-plus

Rápidamente, Marcelo Polino fue el encargado de tomar la palabra y exponer un contundente crítica hacia Barón: "Me parece que hay un gran vuelto a Jimena Barón porque cuando empezó a cantar flasheó Lali. Entonces, a los dos minutos no nos dio más pelota a los periodistas, no nos atendió más los teléfono. Metiste la pata y le caímos todos. Porque Jimena cambió y muchos medios le facturaron eso".

Luego Silvina Escudero arremetió, contando una anécdota que involucró a Jimena: "Hace tres semanas fui a un lugar a hacer un show porque habían sido los carnavales y Jimena Barón había ido el fin de semana anterior y los del hotel, que yo estaba tomando mates con ellos, me empezaron a contar cosas feas de Jimena: pidió que todos se vayan del hotel y que saquen a los chicos porque no se quería sacar fotos. ¿Pero no puede ser que haya tenido un mal día o dormido poco? Esto lo debatí con los del hotel".