Marcelo Polino defendió a Piñón Fijo y criticó a sus hijos tras el escándalo familiar: "Toda la vida vivieron de él"

En medio del conflicto de Piñón Fijo con sus hijos, Jeremías y Sol, Marcelo Polino defendió al payaso.

Tras el fuerte descargo de Piñón, el periodista se mostró cerca de él y criticó muy fuerte a sus hijos, quienes acusaron a su padre de "maltrato"

"Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!", exclamó en diálogo con Radio Mitre.

MARCELO POLINO APUNTÓ CONTRA LOS HIJOS DE PIÑÓN FIJO

"Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor! Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no?", sumó Marcelo, indignado.

"Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor!". G-plus

Y se despidió con una fuerte frase dedicada a Jere y Sol.

"¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!", sentenció, contundente.

¿Recibirá respuesta?