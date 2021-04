Marcelo Polino contó el picante detrás de escena de la pelea de La Chepi y Sol Pérez: "Dani siguió hablando de ella"

La vuelta de Sol Pérez a MasterChef Celebrity 2 reflotó la pica que tenía desde el comienzo del reality con Dani La Chepi, pese a que al principio de hecho se habían saludado de forma cordial. El miércoles por la noche se vio cómo se sacaron chispas a pura ironía, luego de que la influencer se quejara con sarcasmo de que la exchica del clima le asignara la complicadísima temática espacial para los cupcakes.

Entoneces, Marcelo Polino reveló el motivo de la bronca de Sol con Dani: “Se dice que la Chepi siguió haciendo comentarios. Entonces me parece que anoche Sol dijo 'basta, hasta acá llegamos'”.

Además, Pérez contragolpeó en un video que envió a Flor de Equipo: “Yo le recordé, y esto no salió al aire, que yo no hablé mal de nadie cuando me fui, ni del jurado ni nadie. Esa fue ella, y me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas qué hace y qué dice”.

Luego, le bajó el tono a la polémica: “Más allá de eso, me pareció una tontería. Sí es verdad que después charlamos y está todo bien. No te voy a decir que vamos a ser amigas, pero somos compañeras de trabajo (que nos tratamos) con respeto, por supuesto”.