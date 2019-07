En Intrusos tuvieron a Marcelo Iripino, el histórico coreógrafo de Susana Giménez, para que diera su opinión sobre el musical que hizo la diva en el debut de su nueva temporada. La creación de Flavio Mendoza no le gustó nada y lanzó picantes frases.

"Para mí ni siquiera fue un musical, fue una cosa metida en un sketch", empezó diciendo. "Si a mi me proponen hacer algo así... no lo hago. Fue feo. Hay que reconocer cuando las cosas no están bien hechas y no hay que ofenderse", aseguró.

"Flavio Mendoza, con el nombre que tiene, un poco más de participación le hubiese dado más elegancia. Me pareció como un 'Susano', que la llevaba y la traía a Susana todo el tiempo". G-plus

También Iripino recordó el musical de Detrás de todo solo hay una mujer que hizo con Susana en un estadio y con la diva llegando en helicóptero: "En este caso no metió el gol. No me gustó nada”, lanzó, además de recordar que la idea de hacer un musical tanguero con la canción Cambalache fue una idea suya junto a Susana de hace más de dos años. "Tengo mensajes hablando sobre este tema", enfatizó.

Picantísimo, también criticó la aparición que tuvo el coreógrafo en el musical: "Flavio Mendoza, con el nombre que tiene, un poco más de participación le hubiese dado más elegancia. Me pareció como un 'Susano', que la llevaba y la traía a Susana todo el tiempo", lanzó.

