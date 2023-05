Marcelo Corazza, muy complicado tras la apertura de su celular: "Pueden pedir su detención"

Si bien fue liberado hace algunas semanas, Marcelo Corazza continúa imputado en una causa en la cual se investigan delitos de "corrupción de menores de 13 años en concurso ideal" y "exhibiciones obscenas a un menor de 13 años", y su situación se complicó en las últimas horas.

En Nosotros a la mañana, Pampa Mónaco señaló que la situación de Corazza “se va a complicar y mucho” a raíz de los hallazgos de la División de trata de personas de la Policía de la Ciudad en los dispositivos tecnológicos que secuestraron en su casa cuando la allanaron.

“Por lo general, cuando no tenés nada que esconder, entregás tu teléfono y decís ‘mi clave es tal’”, explicó Mónaco en relación al tiempo que tardaron en desbloquear los dispositivos del ex productor de Gran Hermano.

Más sobre este tema Duro revés judicial contra Marcelo Corazza que lo podría hacer volver a la cárcel: "No es una buena señal" Marcelo Corazza reapareció y contó que quiere retomar su vida: "Trato de reinsertarme"

MARCELO CORAZZA, MUY COMPLICADO POR LOS MENSAJES HALLADOS EN SUS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

“Hay mensajes que encontraron muy complicados, sobre todo si el fiscal logra dar con el momento en el que iniciaron estos mensajes”, explicó el panelista del ciclo de eltrece, en referencia a que el destinatario era menor de edad en ese entonces.

Cabe recordar que, a fines de marzo de este año, Corazza fue detenido junto a Francisco Rolando Angelotti (46), Raúl Ignacio Mermet (45), y Andrés Fernando Charpenet (53) y luego de declarar fueron alojados en el penal de Ezeiza.

Finalmente fue liberado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 Javier Sánchez Sarmiento por falta de mérito, aunque siguió siendo investigado debido a que todavía no se habían desbloqueado su celular y otros dispositivos.

“Por ejemplo, hay mensajes con un joven que hoy tiene 18 años, que es futbolista, que juega en la Primera División de un club, con la que evidentemente hay una relación”, señaló Pampa Mónaco.

Más sobre este tema Ulises Jaitt denunció que activaron el teléfono de Natacha Jaitt, secuestrado por la Justicia: "Justo ahora" Marcelo Corazza rompió el silencio tras ser liberado por la Justicia: "Está claro que soy inocente"

LOS MENSAJES DEL CELULAR DE MARCELO CORAZZA QUE COMPLICAN SU SITUACIÓN ANTE LA JUSTICIA

“Esta persona, en uno de los mensajes que encuentran, le recrimina a Corazza haber pasado un teléfono a una persona X. (…) Por qué le recriminó, le dice ‘che, ¿a quién le pasaste mi teléfono? Me están ofreciendo prostituirme, yo tengo una relación con vos, pero yo no me prostituyo con nadie’”, explicó el periodista.

“Era una persona que le ofrecía prostituirse y además vender contenido. Pero eso no es todo, otro mensaje u otro intercambio de chats que le encuentran a Marcelo Corazza es con otra posible víctima y se puede entrever una relación sentimental entre Corazza y esta otra persona”, agregó Mónaco.

“Y hay mensajes donde Corazza le dice por ejemplo ‘qué caro me sale tu cariño’ o ´qué caro me salís´. Pero, además, hay conversaciones donde a esta persona le envía distintas imágenes y videos íntimos, a solicitud de Corazza, previo pago por Mercado Pago”, señaló.

Más sobre este tema Marcelo Corazza fue liberado: los detalles de cómo continúa la causa por corrupción de menores Tamara Paganini quebró en llanto y pidió disculpas por haber creído en Marcelo Corazza

En la investigación está sospechado de corrupción de menores por el episodio que ocurrió con la víctima uno en la Costanera Sur (…) y donde hay exhibición obscena porque se desnuda y donde hace desnudar a chicos, por eso hay corrupción de menores”, señaló Mónaco.

Por último, Mónaco señaló que el fiscal explicó que para la Policía hay “elementos compatibles” en los dispositivos de Corazza con la causa que se investiga. “El fiscal le dice al Juez de instrucción (…) ‘con todo esto, señor juez, me parece que vale que llamemos a indagatoria nuevamente’ y van a pedir la detención”, cerró Pampa Mónaco.