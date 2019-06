Marcela Tinayre (68) sorprendió a todos en una de las últimas emisiones de La noche de Mirtha, donde actualmente reemplaza a su famosa mamá mientras se recupera de una operación de brida abdominal, al hablar de su situación sentimental.

Cuando Beto Casella le comentó: “Vos, por ejemplo, gustás mucho. No te puedo presentar a mis amigos, primero porque vos ya estás con un compromiso”, ella le respondió “no, nadie me lo preguntó” y luego aseguró que no tenía un “compromiso” en este momento.

Inmediatamente, comenzaron las especulaciones sobre una posible separación de Marcos Gastaldi (70), con quien está en pareja hace más de veinte años.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Marcela no pudo evitar la pregunta de Ángel de Brito sobre el tema: “Contaste que no tenés más compromisos, que estás sola”, le comentó el conductor.

"No hablo de eso… Hice medio un chiste, medio en serio, como soy yo. Estoy sola y no estoy sola. Es una situación complicada que tengo en este momento en mi vida de la que cual no voy hablar" G-plus

Sin poder disimular su incomodidad, Tinayre contestó de una forma evasiva y llamativa: “No hablo de eso… Hice medio un chiste, medio en serio, como soy yo. Yo soy bastante irónica muchas veces. Estoy sola y no estoy sola. Es una situación complicada que tengo en este momento en mi vida de la que cual no voy hablar”.

Luego, agregó con picardía. “Surgió porque conté que recibo unos mensajes de Whatsapp re calientes. ¡Y sí! Recibo de todo. Hay tipos que me escriben cosas y borro muchas; con algunos me hago la tonta y escribo ‘muchas gracias’”.

Y cuando le preguntaron qué la seduce de un hombre, Marcela no dudó: “A mí me seduce la cabeza de los hombres, me vuelve loca”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​