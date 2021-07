Marcela Tinayre afrontó la versión de conflicto entre Juana Viale y su novio por hospedar a Gonzalo Valenzuela en su casa: "Agustín no se enojó"

En junio, Gonzalo Valenzuela dejó Chile y se instaló en la Argentina para cumplir con compromisos laborales en una ficción. Dicha situación fue favorable para el actor porque lleva varias semanas compartiendo el día a día con sus hijos. En el primer tiempo, Gonzalo paró en la casa de su expareja, Juana Viale. Luego se mudó.

La buena onda y la camaradería que le brindó la nieta de Mirtha Legrand a su ex no eludió los rumores de conflicto con Agustín Goldenhorn, la actual pareja de Juana.

Con la versión instalada, Pía Shaw aprovechó el móvil que Marcela Tinayre le dio a LAM para sacarse la duda al respecto. "Se armó una gran polémica porque Gonzalo Valenzuela vino a trabajar al país y tu hija le ofreció quedarse en la casa, con los hijos. Se dijo que el novio de Juana se había enojado. ¿Cómo vivís ese tipo de polémicas y cómo vive la propia Juana?”, le preguntó la panelista.

"No estoy enterada de que el novio de Juana, Agustín, se haya enojado, para nada. Además, Juana se fue unos días afuera con Agustín y Gonzalo estuvo cuidando a los chicos". G-plus

Con claridad y conocimiento de causa, Marcela le respondió: "Juana siguió mi ejemplo. Yo soy íntima amiga de mi primer marido, Ignacio Viale. Pasamos navidades, Año Nuevo, hago comidas en mi casa… Es una persona de enorme confianza en mi vida. Es una persona que siempre va a estar a mi lado. (Juana y Nacho) han mamado eso desde muy chicos, desde que me separe de Ignacio. A mis hijos les ha hecho bien. Y Juana aplica lo mismo".

Reparando en el foco de la consulta, Tinayre agregó: "No estoy enterada de que el novio de Juana, Agustín, se haya enojado, para nada. Además, Juana se fue unos días afuera con Agustín y Gonzalo estuvo cuidando a los chicos. Terminemos con esa cosa argentina de 'me separé de vos, sos mi enemigo'. Gonzalo está trabajando cerca y pasa todos los días. Y si un fin de semana están todos juntos, no sé, el mundo cambió mucho".