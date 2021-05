Marcela Tauro reveló las repercusiones que tuvo por decir que Ángel de Brito es el mejor: "Se armó bolonqui, me decían desagradecida"

La semana pasada Marcela Tauro se despachó con una afirmación que despertó suspicacias por más que estuviera fundamentada: "Ángel de Brito es el número 1 del espectáculo". No solo lo dijo, sino que luego lo reafirmó al postear en Stories el título que había elegido un sitio de noticias: "Ni Luis Ventura, ni Jorge Rial, Marcela Tauro dijo quién es hoy el número 1 del espectáculo".

En este contexto, la panelista de Fantino a la tarde se explayó respecto de las repercusiones de su frase en una entrevista en vivo con Los Ángeles de la Mañana: "Se me armó un bolonqui con eso…". Pícaro, De Brito la correspondió: "Te agradezco por eso, pero quiero saber todos los que se te reclamaron, quién se puso más celoso".

Tras reírse, Tauro se puso seria: "Reclamos no tuve, pero la gente me dijo ‘qué desagradecida’. Pero es verdad, si la mujer del conductor (N del R: Verónica Soldato, pareja de Horacio Cabak) te escribió en el medio del programa para darte una primicia es porque es obvio que sos el uno". Luego, aclaró: "Eso no va en contra ni de Rial, porque me parece que está haciendo otra cosa, conduce y es un excelente conductor. Y de Ventura qué voy a decir, si es mi compañero y nos estamos llevando bárbaro".

Afectuosa, Marcela halagó a Luis: "Volvió a ser el de Intrusos, Gracias a Dios". Al final, Marcela Tauro dio por cerrada la polémica por sus halagos a Ángel de Brito y descartó chicanas a Jorge tras su abrupta desvinculación de Intrusos tras una fuerte discusión con Rial: "Ellos no están haciendo espectáculos. Yo ya no me enojo".