Marcela Tauro le respondió duro a Jorge Rial, quien criticó al nuevo Intrusos: "Perdí la maldad y los tiempos cambiaron"

Súper picante, Jorge Rial contó que ya no mira Intrusos, programa que condujo durante 20 años, porque perdió maldad. Y Marcela Tauro le respondió con firmeza.

La panelista del ciclo, que volvió de la mano de Florencia de la Ve tras haberse ido peleada con el conductor, le contestó contundente remarcando que los tiempos cambiaron y que los televidentes ya no se divierten con la malicia.

"Si lo dijo por mi, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa. Me gusta que sea otra TV, la gente estuvo encerrada mucho tiempo por la pandemia y no da para un programa con maldad", expresó, tajante, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

MARCELA TAURO REVELÓ QUE ESTUVO A PUNTO DE SUMARSE A INTRATABLES ANTES DE VOLVER A INTRUSOS

"Me querían pasar a Intratables, pero no me gustaba el horario porque no me da el cuerpo. Pero cuando Pallares y Lussich se iban de Intrusos querían que volviera. Y hasta ahí todo bien. Ventura también estaba en esa lista", cerró la panelista de Flor, contenta por su decisión.