Marcela Tauro reemplazó nuevamente a Flor de la Ve en la conducción de Intrusos: el motivo

Marcela Tauro volvió a la conducción de Intrusos debido a la ausencia de Flor de la Ve en la tarde del miércoles y explicó el motivo por el que debió reemplazarla.

“Con ustedes, la que más sabe del mundo del espectáculo, la histórica, la intrusa… Marcela Tauro”, la presentó el locutor del programa de América, Héctor Rossi.

Por su parte, la panelista y hoy conductora explicó: “¡Buenas tardes! Flor tuvo un evento así que la estamos reemplazando acá con el equipo”.

MARCELA TAURO CELEBRÓ SU SEGUNDA CONDUCCIÓN DE INTRUSOS A PURO BAILE

Marcela Tauro celebró su segunda conducción de Intrusos a puro baile con el panel, a quienes invitó al centro del estudio: “Vengan a bailar”.

“Me retan, les cambié todo, perdón”, dijo entre risas la conductora del día y luego comentó: “No puedo respirar, no estoy en edad para bailar”.